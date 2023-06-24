Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ekici, mesajında yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Bayramların, sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, bizlere millet olma şuuruna ermenin, millİ ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayatımıza hakim kılmanın önemini hatırlatır. Bu mana ve önemi çok iyi kavramış olan milletimiz, köklü kültürü ve manevi değerlerine bağlılığıyla bugüne kadar olduğu gibi el ele, huzur, güven ve birlik beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşacaktır. Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam

ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız."