Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Jandarma Teşkilatı Mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Ekici, mesajında Türk Jandarma Teşkilatının ülkede huzur ve düzenin bozulmaması için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Türk Jandarma Teşkilatının 14 Haziran 1839'dan bugüne kadar ülkede huzur ve düzenin bozulmaması, milletin güvenle yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

Jandarmanın bilgi birikimi ve tecrübesiyle çalıştığını ifade eden Ekici, jandarma teşkilatının, geçmişten günümüze huzur ve güvenliğin en önemli teminatlarından birisi olduğunu kaydetti.

Jandarmanın başarılarının her geçen gün arttığını bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatı terörden asayişe, trafik denetimden organize suçlara kadar geniş bir sahada görevini başarıyla sürdürmekte. Bu temel görevlerinin yanı sıra toplumla ilişkiler noktasında da önemli hizmetlerde bulunarak devlet, millet kaynaşmasına vesile olmaktadır. Milletimizin huzuru için şeref ve fedakarlıklarla dolu geçmişine dayanan, gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatı, başarıları ile her daim milletimizin gurur ve güven kaynağı, kamu özgürlüklerinin, hukuk güvenliğinin de güvencesi olmuştur.

Bu önemli görevleri ifa ederken şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan

kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacak, aziz hatıraları milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır."