Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Engelliler Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Ekici, mesajında engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının ve hayat standartlarının yükseltilmesinin en önemli hedeflerden olduğunu bildirdi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayatta varlık göstermelerinin toplumu daha fazla güçlendireceğine inandığını belirten Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli gösterge, eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak doğan insanların, yaşamlarını da eşit koşullar altında dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin herkesin eşit haklardan yararlandırılmasıdır. Sosyal devlet ilkesi, yaşlı, genç, engelli-engelsiz tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetilmeksizin bu koşulların sağlanmasının güvencesidir. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir."