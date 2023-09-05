Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının...
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel