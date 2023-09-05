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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının...

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici Güncel Haberler

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