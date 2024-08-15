Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Vali Ekici, ziyarette Bulut'tan belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin geleceğini her yönden geliştirmek ve güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Tüm kurumlar ile işbirliğinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bulut, yönetimsel işbirliğine destek veren Vali Ekici'ye teşekkür etti.