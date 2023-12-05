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Kırklareli Valisi Birol Ekici: Batı'da birçok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiyor

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Batı'nın çağdaş ülke olarak gördüğü birçok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı verilmediğini söyledi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının demokrasinin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirten Ekici, kadınların her alanda daha fazla rol alması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Batı'nın çağdaş ülke olarak gördüğü birçok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı verilmediğini söyledi.

Vali Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" konferansında Türk kadınının her zaman vatanı ve milleti için mücadele ettiğini ifade etti.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin demokrasinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Ekici, "Kadına seçme ve seçilme hakkı vermeyen ülkeler var. Son 2 ve 3 yıldır özellikle kadın kaymakamlarımızın sayısı arttı. Kadının artık her alanda görev aldığını görebiliyoruz. Cumhuriyet kurulduğunda 10 bin 100 öğretmenimiz var, bugün 1 milyon 203 bin öğretmenimiz var. Bunun 702 bini kadın."şeklinde konuştu.

Ekici, kadınların her alanda daha fazla rol alması gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ise Türk kadınının her zaman gerektiği değeri gördüğünü bildirdi.

Programda Kırklareli Barosu avukatlarından Uğur Deniz Genç ile Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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