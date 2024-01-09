Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda başarılı sporcuları kabul etti ve onları tebrik etti. Ekici, kentin adının sporla duyurulduğunu vurgulayarak spora ve sporcuya önem verdiklerini belirtti. Sporcularla yapılan konuşmaların ardından Ekici, onlarla sohbet etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi.
Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda kabul ettiği sporcuları tebrik etti.
Kentin adının sporla duyurulduğunu ifade eden Ekici, spora ve sporcuya gereken önemi verdiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Ekici, sporcularla sohbet etti.
KTB Başkanı Altıntel'den ziyaret
Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Kayalıköyü Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı ziyaret etti.
Kolay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Altıntel'e bilgi verdi.
Altıntel de Kolay'a çalışmalarında başarı diledi.