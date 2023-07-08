Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahmetler köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı. Köy meydanında gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Ekici, daha sonra Gül Babayı Anma etkinliklerine katıldı. Gül Baba Türbesi'ni ziyaret eden Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kırklareli'nde bir köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çağalayık köyü ile Kavaklı beldesinin Çarşı, Celaliye, Turist ve Yeniokullar mahallerine 9 Temmuz Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek. Söz konusu kesintiler, Çağalayık köyünde 09.00-14.00, Çarşı, Celaliye, Turist ve Yeniokullar mahallerinde ise 01.00-08.00 saatlerinde uygulanacak.