Kırklareli Valisi Birol Ekici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın simgesi olduğunu bildirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Ekici, Türkiye'nin gelişmesinde, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında işçi ve emekçilerin katkısının çok fazla olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir inancın mensubu olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın, ülkemizin refahı, ilimizin kalkınması ve gelişmesi için ortaya koydukları içten ve sağ duyulu tutum ve davranışları, işveren kesimi ile oluşturulan karşılıklı iş birliği, özveri ve samimi yaklaşım sayesinde ülkemiz, ekonomik, sosyal kalkınma hamleleriyle, teknolojik atılımlarla önemli başarılara imza atmıştır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlemektedir."