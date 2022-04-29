Kırklareli Valisi Bilgin, protokol üyeleriyle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Kırklareli Valisi Bilgin, protokol üyeleriyle iftarda bir araya geldi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Valisi Bilgin, protokol üyeleriyle iftarda bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, protokol üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, protokol üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir düğün salonunda düzenlenen programda, güzelliklerin ve güzel insanların şehri Kırklareli'nde ramazan ayının son günlerinin yaşandığını söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma anlamına geldiğini anlatan Bilgin, yaklaşık 2 yıldır salgın nedeniyle bir araya gelemediklerini kaydetti.

Bu yıl salgının etkisinin azalması ile ramazanın her akşamı iftar programları düzenlediklerini belirten Bilgin, "Salgının etkisinden çok şükür kurtulduk. Şimdi inşallah Rusya-Ukrayna savaşı da sona erer. Tüm dünyaya barış ve huzur diliyorum. İnşallah Ramazan Bayramı'nı da beraber kutlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar okundu. Daha sonra semazen ekibi gösteri sundu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Düğün, Güncel, Haberler

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