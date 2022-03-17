Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Bilgin, muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Bilgin, muhtarlarla 3 ayda bir araya geldiklerini ve iletilen tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından düzensiz göçmenler, bağımlılıkla mücadele, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, gıda israfı ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title