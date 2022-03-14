Kırklareli Valisi Bilgin, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kovid-19 sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Vali Bilgin, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Bilgin, Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının değerinin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının yaşamın her alanında özveriyle çalıştıklarını ifade eden Bilgin, hayatın her alanında sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Sağlık alanında çalışan her personelin çok ciddi sorumluluklar taşıdığını vurgulayan Bilgin, "Çok zor şatlar altında görevinizi sürdürüyorsunuz, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Her türlü fedakarlık içerisinde ailenizi, kendinizi hiçe sayarak görev yapıyorsunuz. Bunu sadece ülkemiz içinde değil ülke dışındaki zor durumda olan tüm dünya vatandaşlarına koşuyorsunuz." diye konuştu.

Vali Bilgin, konulmaların ardından sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.