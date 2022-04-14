Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler

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Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Kaymakamlığa gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakam Ömer Bulut'tan brifing aldı.

Ardından esnafı ziyaret eden Bilgin, istek ve sıkıntıları dinledi.

Malkoçlar köyünde İl Özel İdaresi tarafından restore edilen cemevinde inlemede bulunan Bilgin, daha sonra BOTAŞ Ölçüm Tesislerini gezdi.

Vali Bilgin, şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Tastepe köyündeki ailesi ile bir araya gelerek programını sonlandırdı.

Ziyaretlerde Kaymakam Bulut ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da yer aldı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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