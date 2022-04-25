Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi - Haberler

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Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında küskünlüklerin ve kırgınlıkların sona ermesi gerektiğini ifade eden Bilgin, Karadenizli hemşerileri ile iftar programında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar okundu, hep birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından Bilgin, vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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