Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi tarafından restore edilen gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının sona yaklaşıldığını ifade eden Bilgin, tarihe tanıklık eden gar binasının en kısa sürede hizmete kazandırılacağını kaydetti.

Bilgin, tarihi yapıların geleceğe aktarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Restorasyon, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title