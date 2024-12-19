Kırklareli Valisi: Afet Yönetiminde Yeni Stratejik Planlar

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Biz afet olmadan ciddi çalışmalarla, stratejik planlarımıza uygun yerel ürünlerle inşallah riskleri sağlıklı bir şekilde tespit etmeye, derecelendirmeye, onları ciddi manada yönetmeye çalışıyoruz bu çok önemli." dedi.

Turan, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen Kırklareli Afet Risk Azaltımı ve Yönetimi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, modern bir afet yönetim sisteminin inşa edildiğini belirtti.

Klasik afet yönetimi sisteminin dışına çıkılarak daha çok risk odaklı yönetim sisteminin geliştirildiğini ifade eden Turan, afet olmadan riskin tespit edilerek ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Olası İstanbul depremine karşı yapılan planlar dahilinde Kırklareli'nin müdahale ve yardım bölgesinin Çatalca olarak belirlendiğini dile getiren Turan, "Özellikle şunu ifade etmek isterim ki eğer bir deprem olursa, afet sadece deprem değil ama doğal afetleri çok konuşuyoruz ve özellikle depremle çok yüz yüze geliyoruz. Eğer bir deprem olursa İstanbul Çatalca ile eşlektik. Biz artık eğer Allah muhafaza herhangi bir durum olursa daha önce Büyükçekmece'ydi şimdi Çatalca ile eşleştik." diye konuştu.

Türkiye'nin asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 kenti etkileyen büyük bir deprem ile karşı karşıya kaldığını anlatan Turan, depremden etkilenen illerde yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi için ulus ve millet olarak muazzam bir efor sarf edildiğini kaydetti.

Tüm yardım ve müdahale kuruluşlarındaki personeller ile gurur duyduğunu ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Tüm kahramanlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Tereddüt etmiyorsunuz, emir beklemiyorsunuz nerede naçar olan bir durum, insan, toplum varsa oraya aşkla ve şevkle müdahale ediyorsunuz. Hayatı kaybetmekte de var ama biz ölüme inanıyoruz, ölüm gerçeğini de biliyoruz ama yaşatmak için mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Afet yönetimi sadece AFAD'a emanet değil, bana ve hepimize emanet. Biz riskimizi planladık şuanda Türkiye'de Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları realize edildi. Yıllarca hem dünya hem de biz bir deprem oldu bir afet oldu hızlı müdahale ettik, iyileştirmeleri yaptık. Hayatı hızlı şekilde normale çevirmeye çalıştık, kayıpları azaltmaya çalıştık. Ama şuanda biz afet olmadan ciddi çalışmalarla, stratejik planlarımıza uygun yerel ürünlerle inşallah riskleri sağlıklı bir şekilde tespit etmeye, derecelendirmeye, onları ciddi manada yönetmeye çalışıyoruz bu çok önemli."

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Ayşe Özyetgin Altun da, Kırklareli'nin öncelikli zarar görebilecek afet türlerinin başında sel, taşkın ve su baskınlarının geldiğini söyledi.

Çalıştayda Kırklareli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü afet çalışmalarına yönelik sunum yaptı.