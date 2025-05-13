Kırklareli Valiliği Personeline Yangın Tedbirleri Eğitimi Verildi

Kırklareli Valiliği personeline temel yangın tedbirleri eğitimi verildi.

Vali Uğur Turan, valilik binasında düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitim faaliyetlerini önemsediklerini belirtti.

Personelin kendisini yenilemesi, bilgi ve birikimini arttırmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Turan, bu kapsamda yangın eğitimi düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden temel yangın tedbirleri hakkında bilgi verdi.