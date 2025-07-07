Kırklareli Valiliği'nden Yangın Riski Uyarısı
Kırklareli Valiliği, yüksek sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Anız yakılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.
Kırklareli Valiliği, yüksek hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artış gösteren yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde anız yangınlarının artış gösterdiği belirtildi.
Vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olması istenilen açıklamada, anız yakılmaması, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, biçerdöver ve balya makinelerinin tarım alanlarında çalışırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazlarının bulundurulması gerektiği belirtildi.
Vatandaşların gördüğü olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.