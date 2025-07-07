Kırklareli Valiliği'nden Yangın Riski Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valiliği, yüksek sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Anız yakılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Kırklareli Valiliği, yüksek hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artış gösteren yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde anız yangınlarının artış gösterdiği belirtildi.

Vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olması istenilen açıklamada, anız yakılmaması, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, biçerdöver ve balya makinelerinin tarım alanlarında çalışırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazlarının bulundurulması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların gördüğü olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi

Kahreden haberi MSB verdi! Şehitlerimizin sayısı 8'e yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.