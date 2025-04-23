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Kırklareli Valiliği: İstanbul'daki Deprem Kentte Olumsuzluk Oluşturmadı

Kırklareli Valiliği: İstanbul'daki Deprem Kentte Olumsuzluk Oluşturmadı
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Kırklareli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı. Valilik, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları sonucunda şu anda olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum yoktur. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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