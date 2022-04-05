Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarını aşevinden karşılıyor.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarını aşevinden karşılıyor.
Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aşevi Projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile 65 yaş üzeri evinde yemek yapamayacak durumda olan 155 vatandaşın yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Özenle hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşların evlerine dağıtılıyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel