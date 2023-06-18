Kırklareli Valiliği Deprem Bölgesi İçin Kurban Bağışı Kampanyası Başlattı

Kırklareli Valiliği, depremzedelere yardım etmek için kurban bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya destek olmak isteyenler il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilirler.

Kırklareli Valiliğince deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle depremzedelere ulaştırılmak üzere kurban bağışı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

"Bu Hayırda Bende Varım" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen hayırsever vatandaşların il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edebileceği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Depremzedelerin yaralarını sarmaya el birliği ile devam ediyoruz. Deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyamız için canlı kurbanlık bağışlarını kabul ediyoruz. Kurbanlık hayvanlarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın kurbanlıkları görevlilerimiz tarafından teslim alınacak. Kesilecek kurbanlıklar deprem bölgesine ulaştırılacak. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımız Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iletişime geçebilir, kurbanlıklarını teslim edebilir."