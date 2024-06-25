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Kırklareli Valiliği Babaeski ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi

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Kırklareli Valiliği tarafından Babaeski ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi. Vali Birol Ekici, muhtarların önemli bir görev yaptığını belirterek, kendilerine iletilen istekleri çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Kırklareli Valiliğince Babaeski ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu, Belediye Başkanı Fırat Yayla, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Ekici, her ay bir ilçede muhtarlar ile biraraya geldiğini söyledi.

Muhtarların önemli bir görev yaptığını ifade eden Ekici, kendilerine iletilen tüm istekleri yerinde çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici Babaeski Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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