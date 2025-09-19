Kırklareli Vali Vekili Güler'den gazilere ziyaret

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, gazileri ziyaret etti.

Güler, Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği, Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gazi İsmail Kala ile Ali Dilbaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Gazilerle sohbet eden Güler, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını söyledi.

Ziyarette, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanını Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.