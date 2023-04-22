Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli Vali Vekili Güler, afetzede ailelerle bayramlaştı

Kırklareli Vali Vekili Güler, afetzede ailelerle bayramlaştı

Güncel Haberler

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede ailelerle bayramlaştı.

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede ailelerle bayramlaştı.

Güler, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdundaki aileleri ziyaret etti.

Güler, konuşmasında, buruk bir bayram yaşandığını söyledi.

Depremzede ailelerin acılarını hissettiklerini ifade eden Güler, "Yaşadığınız zorlukları, yaşadığınız güçlükleri bizlerde sizlerle yaşamış gibi yaşadık. Yüce rabbim bir daha inşallah bize böyle acılar yaşatmaz." dedi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Selahattin Minsolmaz Kahramanmaraş Milletvekili Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title