Kırklareli Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler bilgilendirildi

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler bilgilendirildi.

Kayalı Kampüsü Hasan Zan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilere ikamet izinleri, adres bildirim süreçleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik hakları, çalışma izinleri, staj ve istihdam olanakları hakkında bilgi verildi.

Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu, öğrencilerin yaşam ve eğitim kalitelerini önemsediklerini söyledi.

Uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinde zorluk yaşamaması için bu tür faaliyetler düzenlediklerini anlatan Hocaoğlu, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.