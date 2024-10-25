Kırklareli Üniversitesinde Özel Güvenlik Personeline Eğitim Verildi
Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitim programında, özel güvenlik personeline hukuki bilgiler, kitle psikolojisi, öfke kontrolü ve terörle mücadele gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitimler devam edecek.
Kırklareli Üniversitesinde görevli özel güvenlik personeli bilgilendirildi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim, öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmeti, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konularında eğitim verildi.
Toplantı güvenlik görevlilerinin sorularının yanıtlanması ile sona erdi. Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.