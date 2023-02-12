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Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci depremde hayatını kaybetti

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Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci depremde hayatını kaybetti

Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören öğrencinin depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören öğrencinin depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Üniversitenin internet sitesinde yapılan paylaşımda, Babaeski Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rumeysa Yenican'ın memleketi Hatay'da depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Paylaşımda, Yenican'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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