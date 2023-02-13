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Kırklareli Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Özşeker depremde hayatını kaybetti

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Kırklareli Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Özşeker depremde hayatını kaybetti

Kırklareli Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatma Önder Özşeker'in depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırklareli Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatma Önder Özşeker'in depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Üniversitenin internet sitesinde yapılan paylaşımda, Mimarlık Fakültesinde görevli Özşeker'in memleketi Adıyaman'da depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Paylaşımda, Özşeker'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

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