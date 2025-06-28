Kırklareli Üniversitesinde 'Bilim Kafe': Şekerin Vücuda Etkileri Ele Alındı

Kırklareli Üniversitesinde 'Bilim Kafe': Şekerin Vücuda Etkileri Ele Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilim Kafe' buluşmasında, şekerin vücut üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından değerlendirildi. Etkinlikte, bilimsel bilgilerin halka ulaşması gerektiği vurgulanarak şekerin tüketimindeki dikkat edilmesi gereken hususlar dile getirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel bilgilerin üniversite içerisinde sıkışıp kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bilim İletişimi Ofisinin bilimsel bilgilerin vatandaşlarla doğrudan alanında uzman kişilerce paylaşılması amacıyla kurulduğunu anlatan Gençbay, bilgilerin üniversite laboratuvarından, amfiden, bilimsel dergilerden taşıp parklarda, sokaklarda ilk ağızdan ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Vatandaşların alanında uzman kişilerden öğrenmedikleri bilgileri değişik mecralardan, sosyal medyadan yanlış edinebildiğine dikkati çeken Gençbay, "Gerçekten de aslında bilgili olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler alınabiliyor. Dolayısıyla biz birinci kaynaktan akademik bilgiyi doğrudan halka ulaştırmalıyız. İlk etkinliğimiz şekerin vücuda etkileri, yani şeker dost mu, sinsi bir düşman mı, bunun altını çizeceğiz." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz da özellikle şekerin çayla birlikte çok tüketildiğini belirtti.

Çayın Türk kültüründe ayrı yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Oğuz, insanların çaylarına damak tadına, zevklerine ve alışkanlıklarına göre şeker koyduğunu söyledi.

Oğuz, şekerin çok masum olmayan bir gıda olduğunu vurgulayarak, "Vücudumuza aldığımızda bazı reaksiyonlar, ilerleyici hastalıklar şekerle beraber başlıyor. Vücudumuzun temel yakıt kaynağı şekerdir. Kas hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz bütün fonksiyonlarını şekerle karşılıyor, enerji depomuzu onunla karşılıyor fakat sorun şurada başlıyor: Şekeri almamız gerekenden fazla tüketmeye başladığımızda, vücudumuzda bazı reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı

Köprüden atlayan iş insanının hayatı dram çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.