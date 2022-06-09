Kırklareli Üniversitesinde 4 bin 772 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı - Haberler

Kırklareli Üniversitesinden mezun olan 4 bin 772 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreni öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilerin Türkiye'nin gelişimine ve kalkınmasına destek olacaklarını söyledi.

Ekici, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerle ulaşılacağını vurguladı.

Hayatın her anında başarıyı yakalamak için çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Ekici, şunları kaydetti:

"Ülkemizi dünyanın kalkınmış ilk 10 ekonomisi arasına alacağız. Bugün elinizde salladığınız mezuniyet belgeleri gerçekten çok önemli anahtarlar. Ama bu anahtarları geliştirmemiz gerekiyor. Aziz Sancar, 'ben çalışmaya inanıyorum, zekaya inanmıyorum. Günde 14 saat çalıştım' diyor. Biz de en az 14 saat çalışmalıyız. Ülkemizi diğer ülkelerle rekabet edebilir halde kılmak için ve toplumda saygın bir yer edinebilmek için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve insanlığa daha faydalı olmamız gerekiyor."

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür de mezun olan öğrencilere başarı diledi.

Ekici, Şengörür ile protokol üyeleri üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.