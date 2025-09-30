Haberler

Kırklareli Üniversitesi ve Kırgızistan Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kırklareli Üniversitesi ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında akademik işbirliğini artırmak amacıyla bir protokol imzalandı. Törende, öğrenci deneyimlerinin zenginleştirilmesi ve ortak araştırma çalışmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen törende, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile iki üniversite arasında akademik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, öğrencilerin farklı kültür ve eğitim ortamlarında deneyim kazanmalarının sağlanması ile akademisyenler arasında ortak araştırma ve yayın çalışmalarının teşvik edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ak ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Baatyrbek Akylbekov protokolü imzaladı.

Törene, KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Bayram, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu ile yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
