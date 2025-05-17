Kırklareli Üniversitesi ve Belediye Sürdürülebilir Kent Protokolü İmzaladı

Kırklareli Üniversitesi ve Belediye Sürdürülebilir Kent Protokolü İmzaladı
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Kırklareli Üniversitesi ile belediye arasında, sürdürülebilir bir kent vizyonu için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile ulaşım, altyapı ve dijital dönüşüm gibi alanlarda projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile belediye arasında "Sürdürülebilir Kent Vizyonu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

KLÜ Kayalı Kampüsünde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak ile belediye başkanı Derya Bulut protokolü imzaladı.

Ak, yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu.

Üniversitenin toplumla iç içe olduğunu ifade eden Ak, bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Bulut ise protokolle kentin daha çağdaş, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

İş birliği sayesinde ulaşım ve altyapıdan çevre ve dijital dönüşüme kadar pek çok alanda projeler hazırlanacağını ifade eden Bulut, "Gençlerimize sahada deneyim kazandıracak, akademik bilgi birikimini belediye çalışmalarımıza dahil edeceğiz.Protokol kapsamında özellikle üzerinde durduğumuz başlıklar arasında ulaşım ve altyapı planlaması, kentsel tasarım ve estetik, sosyal araştırmalar ve katılımcılık, kurumsal yapı ve insan kaynakları, gelir artırma ve envanter çalışmaları, sürdürülebilirlik, iklim, çevre ve dijital dönüşüm gibi konular yer almakta. Aynı zamanda akademik danışmanlık ve saha araştırmalarını içeren teknik raporların ve uygulama çıktılarının belediye birimleriyle birlikte hazırlanması da sürecin önemli parçalarından biri olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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