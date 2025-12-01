Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrencilere Lezzet Turu Düzenledi
Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilere bölgenin lezzetleri tanıtıldı. Programda öğrenciler, yöresel yemeklerin yapımını deneyimleyerek geleneksel Türk mutfağını keşfettiler.
Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selman Bayındır ve Öğr. Gör. Aykut Aybaş tarafından öğrencilere bölge mutfağının karakteristik özellikleri, geleneksel yemek kültürü ve yöresel lezzetlerin hazırlanış süreçleri anlatıldı.
Daha sonra öğrenciler sini mantısı, kaçamak, kuzu kapama, tavuk kapama, pırasalı kol böreği ve tarhana çorbasının hazırlanışını deneyimledi.
Programa, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Can Demirel ve akademik personel katıldı.