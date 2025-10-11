Kırklareli Üniversitesi Teknokent Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Teknokent Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, başkanlığında rektörlük binasında düzenlenen toplantıda, Teknokent'in mevcut durumu, sürdürülen projeler, bölgesel girişimcilik ekosistemine katkıları gibi konular görüşüldü.

Teknokent çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ak, Teknokent'in daha aktif olması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Selin Özden, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Ticaret Borsası Meclis üyesi Hikmet Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Yalçın Başar, Mali Müşavir Hanife Altıntaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İskender Gümüş, Doç. Dr. Berna Ak Bingül ile Doç Dr. Hayrettin Toylan katıldı.