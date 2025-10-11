Haberler

Kırklareli Üniversitesi Teknokent Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi Teknokent Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Teknokent Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında yapıldı. Toplantıda Teknokent'in mevcut durumu, projeleri ve girişimcilik ekosistemine katkıları değerlendirildi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Teknokent Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, başkanlığında rektörlük binasında düzenlenen toplantıda, Teknokent'in mevcut durumu, sürdürülen projeler, bölgesel girişimcilik ekosistemine katkıları gibi konular görüşüldü.

Teknokent çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ak, Teknokent'in daha aktif olması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Selin Özden, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Ticaret Borsası Meclis üyesi Hikmet Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Yalçın Başar, Mali Müşavir Hanife Altıntaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İskender Gümüş, Doç. Dr. Berna Ak Bingül ile Doç Dr. Hayrettin Toylan katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.