Kırklareli Üniversitesi Rektörü Rengin Ak'tan İl Müftüsü'ne Ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Rengin Ak, İl Müftüsü Yusuf Eviş'i ziyaret ederek üniversitenin gelişimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Rengin Ak, İl Müftüsü Yusuf Eviş'i ziyaret etti.

Eviş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Ak'a bilgi verdi.

Rektör Ak ise üniversitelerinin gelişerek büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kahverengi kokarca ile mücadele çalışması sürüyor

Kırklareli'nde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kahverengi Kokarca Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen samuray arıcıkları, zararlının yoğun görüldüğü alanlara bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kahverengi kokarca ile etkin ve çevre dostu bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
