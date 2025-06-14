Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, mazbatasını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen törende Ak, mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak, Kırklareli Üniversitesi'nin sürdürülebilir gelişimi, ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Cerit, incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.

Cerit, merkezi gezerek, Babaeski Sağlık Müdürü Fatma Banu İşler'den bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Cerit, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini belirtti.