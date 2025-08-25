Kırklareli Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Öğrencilere Teşekkür Mesajı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Ak, yayımladığı mesajda geleceğin teminatı öğrencileri Kırklareli Üniversitesi'nde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kırklareli Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri tebrik eden Ak, öğrencileri geleceğe bilimi ve teknolojiyi etkili kullanan, demokrasiye ve insan haklarına saygılı, erdemli, etik ve ahlaki değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir çaba göstereceklerini kaydetti.

Ak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, bu değerlere yürekten bağlı bir şekilde sizi geleceğe hazırlarken sizlerin de bu yolculukta zamanınızı en verimli şekilde değerlendireceğinize inanıyoruz. Bizimle birlikte üniversite hayatının merkezinde yer alıp, geleceğinizi şekillendirmeye başladığınız bu yolda üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Üniversite yaşamınızda sizlere eşlik etmekten ve yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz.

Unutmayın, bugün attığınız adım sadece üniversiteye değil, geleceğinize atılmış çok önemli bir adımdır. Sizler bu yolda ilerlerken, bizler de sizlere rehberlik etmekten ve destek olmaktan mutluluk duyacağız. Hepinize üniversite hayatınızda başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir eğitim dönemi diliyorum. Kırklareli Üniversitesi ailesine hoş geldiniz."