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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip otonom robot, tarımsal alandaki yabani otlarla mücadele edecek

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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip otonom robot, tarımsal ekili alanlardaki yabani otlarla ilaç kullanmadan mücadele edebilecek. Robot, derin öğrenme ve görüntü işleme algoritması sayesinde yabani otları algılayarak lazer yardımıyla yok ediyor. Bu sayede tarımsal ilaç kullanımı önlenerek daha sağlıklı gıdaya erişim sağlanması hedefleniyor.

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yapay zekaya sahip otonom robot, tarımsal ekili alanlardaki yabani otlarla ilaç kullanmadan mücadele edebilecek.

Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hayrettin Toylan, AA muhabirine, dünya nüfusunun hızla artmasıyla gıda talebinde de artış yaşandığını belirtti.

Tarımın artık daha fazla önem kazandığını ifade eden Toylan, tarımsal üretimde de daha sağlıklı gıdaya erişilmesi için ilaç kullanımını önlemek ve maliyetleri düşürmek amacıyla öğrenciler tarafından yapay zekaya sahip otonom robot geliştirildiğini söyledi.

Otonom robotun, derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmasına sahip olduğunu anlatan Toylan, "Yapay zeka temelli otonom araç, tarımsal maliyetleri minimize etmek için geliştirilerek yabani otları ayıklıyor. Görüntü işleme yazılımları yardımıyla yabani otları algılıyor ve daha sonra bir lazer yardımıyla tarımsal ilaç kullanılmadan yabani otların yok edilmesini sağlıyor. Bu işlemi yaparken bu araç otonom hareket ediyor. Bunun için de üzerindeki LİDAR yardımıyla haritalandırma yapıyor. Böylelikle otonom olarak görevini icra edebiliyor." diye konuştu.

Toylan, TÜBİTAK tarafından desteklenen robot üretiminin geliştirilebilir yazılım ve donanıma sahip olduğunu kaydetti.

Robotun prototip amaçlı üretildiğini ve başarı sağlandığını dile getiren Toylan, şöyle dedi:

"Hem gelişmiş yazılımları içerisinde barındırıp hem de tarımsal uygulamalarda çiftçiye yardım etmesi amaçlanmakta ve hedeflenmektedir. Endüstride ve tarım alanında kullanılabilmesi için daha da geliştirilmesi gerekir. Uluslararası alanlarda bu tür uygulamaların kullanıldığı örnekleri görüyoruz. Yabani otların algılanmasında lazerle yakılması işlemi tarımsal alanda pestisit gibi kimyasalların kullanılmasının önüne geçiliyor. Bu tür çalışmaların da insan sağlığına faydası olacaktır."

Toylan, robotun ticarileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Yabani Tarım Teknoloji Güncel Haberler

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