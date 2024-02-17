Kırklareli Üniversitesi öğrencileri köy okullarında eğitim faaliyetleri düzenliyor

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri köy okulları ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda düzenledikleri faaliyetlerle öğrencilerin okul adaptasyonunu artırarak keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Kırklareli İl Temsilciliği önderliğinde bir araya gelen yaklaşık 30 üniversite öğrencisi, "Çocuklar İçin Gönül Gönüle" projesi kapsamında köy okulları ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okulları ziyaret ediyor.

Kendilerine "iyilik elçileri" adını veren grup, öğrencilerle geleneksel oyunlar oynuyor, çocuklara masallar anlatıyor, yüz boyama etkinlikleri düzenliyor.

Grup, 3 yılda 20 köy ile kent merkezindeki 7 okulda yaklaşık 2 bin öğrenci ile buluştu.

"İyilik elçileri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullardaki devamsızlığın önlenmesini, çocukların geleneksel oyunlarla tanışıp okula olan ilginin artmasını hedefliyor.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Kırklareli Temsilcisi Ayşegül Yalçin, AA muhabirine, her çocuğun eğitimine devam edebilmesi için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Devamsızlığın fazla olduğu, dezavantajlı öğrencilerin okulları ile köy okullarında etkinlikler düzenlediklerini belirten Yalçin, başarılı çalışmalar yaptıklarına inandığını kaydetti.

Kendilerini gören çocukların mutlu olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yalçin, "Çocuklarla oyunlar oynuyoruz, yüz boyama etkinlikleri yapıyoruz, hediyelerimizden veriyoruz. Bu sayede çocukların okula gelmelerini sağlıyor ve teşvik etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Yalçin, okul bahçesinde oyun oynayan çocukları gördüklerinde büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Zeynep Dağevren de projede zevkle yer aldığını belirtti.

Çocukların yüzündeki tebessümün yorgunluğunu unutturduğunu söyleyen Dağevren "Gittiğimiz okullarda öğrencilerin 'Abla bir daha gelecek misiniz' diye sormaları bize ayrı bir haz veriyor. Bu çalışmada yer almaktan çok mutluyum." dedi.