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Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi ve yürüyüş düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerinin destek verdiği protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açarak sloganlar attı. Genç İHH Kırklareli Başkanı Yusuf Taç, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini belirterek insanlık adına harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırklareli Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi ve yürüyüş yaptı.

İhh İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerince üniversitenin Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.

Bir süre oturma eylemi yapan gençler, sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Genç İHH Kırklareli Başkanı Yusuf Taç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

Taç, artık herkesin kınamanın ötesine geçerek insanlık için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın her yanında insanların Filistinliler için eylemde olduğunu ifade eden Taç, "Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. 'Eylemden ne olur' demeksizin her gün ve her saat Filistin için nöbette olan insanlık, devletleri mutlaka harekete geçirecektir." dedi.

Gruptakiler daha sonra slogan atarak kampüs içerisinde yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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