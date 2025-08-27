Kırklareli Üniversitesi'nin Doluluk Oranı Yüzde 99.1'e Ulaştı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından Kırklareli Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 99.1'e ulaştığını bildirdi.

Ak, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Üniversitesi'nin Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti.

Üniversitenin akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısının da her geçen yıl artırmaya devam ettiğini ifade eden Ak, Kırklareli Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Kırklareli Üniversitesi'nin yoğun ilgi görmesinden dolayı onur ve gurur duyduklarını aktaran Ak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üniversitemizde önlisans programlarında doluluk oranı yüzde 99.2, lisans programlarında ise yüzde 98.9 olarak gerçekleşti. Tüm kontenjanlar dahil edildiğinde üniversite genel doluluk oranı yüzde 99.1 oldu. Üniversitemiz, güçlü akademik kadrosu, gelişen fiziki imkanları ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla her yıl daha fazla tercih edilen bir yükseköğretim kurumu haline gelmektedir. YKS sonuçlarıyla ulaştığımız yüzde 99.1 doluluk oranı, öğrencilerimizin üniversitemize duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Kırklareli Üniversitesi ailesine katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum."

Ak, açıklamasında üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.