Haberler

Kırklareli Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Şenliği Coşkusu

Kırklareli Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde öğrencilerle buluşarak kulüplerin faaliyetlerini destekleyeceklerini açıkladı. Ak, öğrencilere çeşitli etkinliklerde katılım teşvikinde bulunacaklarını vurguladı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kayalı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Öğrenci Kulüpleri Şenliği"ne katıldı.

Rektör Ak, kulüp stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı ve onlarla "seksek" oynadı.

Ak, AA muhabirine, üniversitede 80 öğrenci kulübünün bulunduğunu söyledi.

Amaçlarının bütün kulüpleri bir araya getirmek olduğunu belirten Ak, "Öğrenciler çok heyecanlıydı, ben de heyecanlandım. Çok mutlulardı bu mutluluk bize de yansıyor. Ben de geçmişte uzun süredir oynamadığım seksek gibi birçok etkinliğe katılmış oldum." dedi.

Bundan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini dile getiren Ak, bütün kulüplerin projeler yapmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Kulüplerin ortak çalışma yapmaları için teşviklerinin olacağını vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında diğer üniversitelerdeki kulüplerle kaynaşacak ve böylece farklı etkinliklerde bir şekilde bulunmuş olacaklar. 80 aktif kulübümüz mevcut, bu kulüplerimiz farklı alanlarda. Dolayısıyla burada hem üniversite, hem de şehirde yer alacaklar. Öğrenci kulüplerimiz yapacakları etkinliklerle şehre katkı sağlayacaklar. Örneğin dans kulübümüz ve tiyatro kulübümüz şehirde yapacağı etkinliklerle vatandaşlarımıza katkı sağlamış olacaklardır."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı

Bülent Arınç sessizliğini CHP için bozdu: Özgür Özel'den ricam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.