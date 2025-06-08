Kırklareli Üniversitesi'nde Kurban Bayramı Programı Düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, rektörlük binasında düzenlenen programda, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün paylaşıldığı manevi köprüler olduğunu söyledi.

Üniversite olarak birlik ve beraberlik kültürünü güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirten Ak, bu buluşmanın yalnızca geleneksel bir ritüel değil, aynı zamanda ortak bir üniversite kültürü inşa etmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Akademik personel, üniversite öğrencileri ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Ak, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu bayramlaşma buluşmasının bir başlangıç olduğunu vurgulamak isterim. Bu tarz buluşmaların birbirimizi tanımaya, dinlemeye ve birlikte üretmeye hizmet eden değerli fırsatlar sunduğuna inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ak, akademik personelle bayramlaştı.