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Kırklareli Üniversitesi'nde Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli Üniversitesi'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda güvenlik tedbirleri ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıya üniversite yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kırklareli'nde "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ekici, üniversitede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek öğrencilere de başarılar diledi.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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