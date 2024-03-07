Kırklareli Üniversitesi'nde Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ekici, üniversitede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek öğrencilere de başarılar diledi.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.