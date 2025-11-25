Kırklareli Üniversitesi'nde Gıda İhtisaslaşma Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında rektörlükte gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Gıda alanında bölgesel kalkınmaya destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Ak, bu kapsamda bilimsel çalışmalar yürüten akademik personele teşekkür etti.

Ak, üniversite olarak toplumla iç içe olmaya özen gösterdiklerini vurguladı.