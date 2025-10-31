Kırklareli Üniversitesi'nde Filistin Konferansı

Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisince " Filistin'de İnsanlık Krizi ve Küresel Yansımalar" konferansı gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevli Doç. Dr. İhsan Ömer Atagenç, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta, birçok Avrupa ülkesi tarafından İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulme sessiz kalmadığını belirtti.

İspanya'nın diğer tüm Avrupa devletlerine nazaran başından beri çok net İsrail'e karşı önemli politika yürüttüğünü ifade eden Atagenç, İspanya'nın Filistin davasını çok canhıraş bir şekilde savunduğunu söyledi.

İspanya Devleti'nin Filistin meselesini, kendi davası gibi görmeye çalıştığını aktaran Atagenç, "Biraz tarihe baktığımızda İspanya 14. ve 15. yüzyıllarda Yahudileri kendi devletinden kovmuş. Burada çok ciddi bir şekilde anti İsrail tutumu var. İspanya Devleti'nin resmi politikası çok net bir İsrail karşıtı politika uyguluyor." diye konuştu.