Haberler

Kırklareli Üniversitesi'nde Filistin Konferansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Üniversitesi, 'Filistin'de İnsanlık Krizi ve Küresel Yansımalar' konferansı düzenledi. Doç. Dr. İhsan Ömer Atagenç, İspanya'nın Filistin davasına olan desteğini ve İsrail'e karşı yürüttüğü politikaları anlattı.

Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisince " Filistin'de İnsanlık Krizi ve Küresel Yansımalar" konferansı gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevli Doç. Dr. İhsan Ömer Atagenç, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta, birçok Avrupa ülkesi tarafından İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulme sessiz kalmadığını belirtti.

İspanya'nın diğer tüm Avrupa devletlerine nazaran başından beri çok net İsrail'e karşı önemli politika yürüttüğünü ifade eden Atagenç, İspanya'nın Filistin davasını çok canhıraş bir şekilde savunduğunu söyledi.

İspanya Devleti'nin Filistin meselesini, kendi davası gibi görmeye çalıştığını aktaran Atagenç, "Biraz tarihe baktığımızda İspanya 14. ve 15. yüzyıllarda Yahudileri kendi devletinden kovmuş. Burada çok ciddi bir şekilde anti İsrail tutumu var. İspanya Devleti'nin resmi politikası çok net bir İsrail karşıtı politika uyguluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.