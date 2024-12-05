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Kırklareli Üniversitesi'nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi'nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi
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Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen 'Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun' etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Valisi Uğur Turan, doğayı korumanın önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için herkesin fidan dikmesi gerektiğini söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Turan, doğayı koruyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Turan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Prof. Dr. Serpil Aközcan Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Raif Cergibozan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, akademik personel ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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