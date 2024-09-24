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Kırklareli Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi
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Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde rektör ve dekan konuşmalar yaptı, öğrenciler beyaz önlüklerini aldı.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Tıp Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, konuşmasında Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyen Şengörür, öğrencilerin giydikleri beyaz önlüklerin aynı zamanda saflığı ve masumiyetini temsil ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının yaşatmak için var olduğunu söyleyen Şengörür, "Tüm sağlıkçılarımızın akıllarında sadece yaşatma düşüncesi var. İnşallah hayatları boyunca o masumiyeti, o beyaz önlükleri üzerlerinde hep taşırlar. Öğrencilerimize başarı diliyorum ve yolları açık olsun." diye konuştu.

Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından törende, öğrencilere beyaz önlükleri teslim edilerek, giydirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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