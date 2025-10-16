Kırklareli Üniversitesi'nde Afet ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda afet ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Pınarhisar Belediyesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem alarmı verildi.

Deprem sonrası binanın bir bölümünde yangın çıktığı ve binada bir öğrencinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üniversite öğrencileri okul bahçesinde güvenli alana tahliye edildi. Mahsur kalan öğrenci için itfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Öğrenci, merdivenli araç yardımıyla okul binasının camından kurtarıldı.

Senaryo gereği dumandan etkilenen öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.