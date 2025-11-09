Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi İnşaatında İnceleme

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kütüphane ve kongre merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Genel Sekreter Ahmet Şimşek ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fürüzan Çelik ile inşaat alanını gezdi.

Çalışmaları takip eden Ak, yürütülen işlemlere ilişkin bilgi aldı.

Ak, Kırklareli Üniversitesi'nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirtti.

Kütüphane ve kongre merkezi inşaatının büyük oranda tamamlandığını ifade eden Ak, merkezin öğrenciler ve akademik personel için önemli bir buluşma, araştırma ve etkinlik alanı oluşturacağını kaydetti.